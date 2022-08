BASKET KORT. Lions winnen eerste oefenmatch tegen Finland

Darts Ratajski houdt Van den Bergh uit halve finale Players Champions­hip 22, zege voor Aspinall

Dimitri Van den Bergh is de beste landgenoot geworden op het Players Championship 22 dartstoernooi (120.000 euro). In het Engelse Barnsley moest hij in de kwartfinale met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Pool Krzysztof Ratajski.

3 augustus