BASKET KORT. Leuven Bears wint na twee verlengingen: woensdag belle tegen Mechelen * Oostende naar elfde titelfinale op rij *

Buitenlands voetbal Jake Daniels (17) eerste Britse voetballer in 32 jaar die uit de kast komt: “Hopelijk kan ik een rolmodel zijn voor anderen”

Blackpool-speler Jake Daniels (17) heeft zich in een exclusief interview met Sky Sports geout als homo. De Engelsman is zo de eerste Britse voetballer sinds Justin Fashanu in 1990 die uit de kast komt. “De dag nadat ik het verteld had aan mijn ouders, scoorde ik vier goals. Dat toont wat voor een last er van mijn schouders viel.”

19:12