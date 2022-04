BASKET KORT. Kangoeroes Mechelen lijdt eerste nederlaag in Elite Gold (71-66)

BASKETBALMechelen weet weer wat verliezen is. In en tegen Groningen kwam het collectief zelden in zijn spel. Zonder Mukubu en Alston ontbrak het Kangoeroes aan zuurstof en energie. Domien Loubry en Myles Stephens kwamen op het einde nog dicht bij de overwinning.