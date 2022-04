BASKET KORT. Kangoeroes Mechelen lijdt eerste nederlaag in Elite Gold (71-66). Top Division Women: Castors Braine en Kangoeroes Mechelen spelen finale van de play-offs.

Wielrennen Caleb Ewan wint in Ronde van Turkije na levensge­vaar­lij­ke finale door wegwerk­zaam­he­den

Na de doodsmak van gisteren en de aanrijding met een voetganger, krijgen we vandaag opnieuw ongelooflijke beelden te zien in de Ronde van Turkije. Op zo'n 15 kilometer van de meet, doken uit het niets wegwerkzaamheden op. Het peloton slingerde zich langs de obstakels en kwam er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf. Caleb Ewan won de daaropvolgende sprint. Het is de tweede ritzege voor de Australiër in de Ronde van Turkije.

