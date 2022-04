BASKET KORT. Kangoeroes Mechelen blijft feilloos: zes op zes in Cross Border-fase. Top Division Women play-offs: Top-drie naar halve finale. Phantoms Boom dwingt belle af tegen Luik

Amstel Gold Race LIVE Amstel Gold Race. Jum­bo-Vis­ma, zonder Van Aert, verkent parcours

Geen Parijs-Roubaix dit weekend. Omwille van de Franse presidentsverkiezingen wordt de kasseiklassieker pas volgende week zondag gereden. Met de Amstel Gold Race is er een meer dan waardig alternatief voorzien. In en rond Valkenburg moeten Van der Poel & co zondag liefst 33 pittige hellingen bedwingen. Wout van Aert, winnaar vorig jaar, ontbreekt nog steeds na zijn coronabesmetting. Volg hier LIVE alles over de Amstel Gold Race!

19:34