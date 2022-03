BASKET KORT. Eerste verlies voor Limburg United in Elite Silver

Voetbal Football Talk. Jonge Duivels plaatsen zich voor het EK 2023 - Fred Rutten en PSV hebben mondeling akkoord

De troepen van Jacky Mathijssen hadden aan een 1-1-gelijkspel in Denemarken genoeg om zich te kwalificeren voor het EK van 2023 in Roemenië en Georgië. Na een 18 op 18 was het het eerste puntenverlies voor de Jonge Duivels in deze campagne. Dat de Belgen genoeg hadden aan punt, was duidelijk te merken. De Duivels controleerden wel, maar zonder Verschaeren en De Ketelaere misten ze creativiteit in het offensieve compartiment. Net voor rust was daar plots een flinke tegenslag. Isaksen bracht de Denen op voorsprong via een vrije trap. Genk-doelman Vandevoordt zag er niet al te goed uit. Vlak na rust stelde Loïs Openda, randje buitenspel, orde op zaken na een goede actie van Amadou Onana. (JDKK)

