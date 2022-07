BASKET KORT. Bleijenbergh rond met Oostende * Lions met twee debutanten naar Finland * NBA rouwt om Bill Russel

Voetbal Football Talk. Chris Van Puyvelde technisch directeur bij WK-opponent Marokko

Chris Van Puyvelde, die een maand geleden na vier jaar de Chinese voetbalbond verliet, gaat opnieuw als technisch directeur in het buitenland aan de slag. En wel bij Marokko, één van de komende WK-tegenstanders van de Rode Duivels. De 62-jarige Waaslander heeft ook een verleden bij de Belgische voetbalbond, waar hij van 2015 tot 2018 mee verantwoordelijk was voor de aanstelling van Roberto Martinez tot bondscoach. Als clubcoach werkte Van Puyvelde eerder voor Lokeren en Eendracht Aalst en was hij assistent van Trond Sollied bij Club Brugge, Olympiakos en AA Gent. Als technisch directeur begon hij bij Beerschot in 2011. (LUVM)

16:35