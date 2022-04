BASKET KORT. Antwerp Giants wint jubileumeditie van Night of the Giants in Sportpaleis tegen Den Bosch. Genomineerden voor BNXT-awards zijn bekend.

Parijs-Roubaix Mooie beelden: Ineos-ploeglei­der Servais Knaven kan tranen niet bedwingen tijdens Rou­baix-tri­omf Van Baarle

Een zege in Parijs-Roubaix, dat brengt natuurlijk de nodige emoties teweeg. Niet alleen bij de winnaar, maar ook bij de mensen in de volgwagen. Ineos Grenadiers heeft op sociale media beelden gedeeld waarop te zien is hoe ploegleider Servais Knaven zijn emoties niet meer kan bedwingen tijdens de zege van Ineos-renner Dylan van Baarle. Knaven weet overigens wat het is om Parijs-Roubaix te winnen, want hij deed het zelf als renner in 2001. Sinds 2010 probeerde de Nederlander bij Team Sky en later Ineos het Monument ook als ploegleider te winnen. Nu mét succes.

