Basket boven op Sportgala, Emma Meesseman haalt het dit keer wél: “Eindelijk basketbal op nummer één”

Voetbal Belgische voetbal­bond breidt database van vernieuwde app uit

17 december Voortaan zullen voetballiefhebbers ook van duels in het amateur- en jeugdvoetbal alle officiële wedstrijdinformatie kunnen raadplegen via de vernieuwde app 'Best of Belgian Football'. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag bekendgemaakt. De geactualiseerde app steekt in een nieuw jasje, is gebruiksvriendelijker en beschikt over een ruimere database.