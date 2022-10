BASKET ACTUA. Oostende wint in Warschau* Kangoeroes Mechelen lijdt eerste nederlaag in Europa

TENNIS Kwalijke evolutie: politie moet elke dag meerdere gokhulpjes buitenzet­ten op European Open Antwerpen

Met 28.000 toeschouwers kende de European Open een zeer goed jaar. Tussen die fans zaten evenwel ook enkele onbetrouwbare sujetten. Zogenaamde ‘courtsiders’ - of gokhulpjes - personen die vanuit de tribune de score doorgeven voor het digitaal overal ter wereld verschijnt, om zo gokkers ter wille te zijn. Want enkele seconden voorsprong hebben op de scheidsrechter helpt om de juiste keuze te maken. “Vier jaar geleden hadden we drie of vier van die gokhulpjes op een week. Deze week waren het er makkelijk twee à drie per dag.”

23 oktober