BASKET ACTUA. Limburg United opent BNXT League met knaller: 101-79 zege tegen Bergen.

Regen maakt modderpoel van Amerikaans crosspar­cours: deelnemers geraken amper berg op en glijden naar beneden

Er zijn bijzondere beelden opgedoken van de cross in Rochester (New York). Het regende stevig in de VS, waardoor het parcours omgetoverd was tot een modderpoel. Het slechte weer zorgde voor opvallende taferelen. De deelnemers geraakten amper een berg op en ze gleden naar beneden van een steile helling.

28 september