BASKET ACTUA. Leuven Bears wint thriller tegen Charleroi * Oostende bekert verder

Snooker Met de twaalfde rode bal via twee banden: Mark Selby pot op British Open al zijn vierde 147 maximum­break

Mark Selby (WS-3) heeft in het Engelse Milton Keynes een 147 maximumbreak weggepot in de achtste finales van het British open. In zijn partij tegen zijn landgenoot Jack Lisowski (WS-12) liet de 39-jarige Engelsman al in het eerste frame vijftien keer rood en zwart en alle kleuren van tafel verdwijnen. De twaalfde rode potte hij daarbij via twee banden.

29 september