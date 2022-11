BASKET ACTUA. Jonas Foerts (Kangoeroes Mechelen) houdt schietoefeningen tegen Rilski (bis) * Bondscoach Dario Gjergja maakt selectie bekend voor WK-duels *

Wielrennen KOERS KORT. TAS verwerpt beroep van Quintana tegen diskwalifi­ca­tie Tour - Vine naar UAE - Brand geeft forfait voor EK

Lucinda Brand doet komend weekend toch niet mee aan de EK veldrijden in Namen. De titelhoudster is naar eigen zeggen nog niet voldoende hersteld van een gebroken middenhandsbeentje. “Het herstel van de hand gaat supergoed en in een wegkoers had ik zeker uit de voeten gekund”, aldus Brand. “Maar voor de cross en Namen in het bijzonder zijn technische vaardigheden en controle zo belangrijk dat ik moet concluderen dat 80 procent herstel niet voldoende is om voor de winst te kunnen gaan zaterdag. De komende week blijf ik mij focussen op mijn herstel en training om de laatste stap naar ‘race ready’ te zetten.”

13:35