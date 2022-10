BASKET ACTUA. Ismaël Bako uitblinker in uitzege van Bologna op Real Madrid*Oostende wint in Warschau

voetbal jupiler pro league Aboubakary Koita (STVV) is bijzonder ambitieus: “We gaan naar Westerlo voor de volle buit”

De arbitrage is STVV de laatste weken niet gunstig gezind. Met één op zes in de rugzak trekken de Kanaries naar Westerlo dat het als promovendus vrij aardig doet met een zevende plaats en vijf punten meer dan het team van T1 Bernd Hollerbach. Thuis tegen OHL viel de vinnige buitenspeler Aboubakary Koita uitstekend in. Toch bleef het bij een brilscore. Het moet dan maar in het Kuipje gaan gebeuren.

27 oktober