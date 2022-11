BASKET ACTUA. Hans Vanwijn meldt af voor de Lions * Giants in een ‘must-win’ in FIBA Europe Cup * Melsele-Oostende in laatste 1/8ste bekerfinale *

Formule 1 Max Verstappen wint met GP van Mexico zijn 14de race van het seizoen en doet zo beter dan record Vettel en Schumacher

Max Verstappen voorbij Michael Schumacher en Sebastian Vettel in de Formule 1. De Nederlander heeft met de GP van Mexico zijn 14de zege van het seizoen te pakken. Nooit won iemand meer GP’s in één jaargang. Lewis Hamilton was tweede in Mexico Stad, thuisrijder Sergio Perez mocht als derde mee het podium op.

31 oktober