BASKET ACTUA. Champions League: Oostende start met thuisverlies (78-92) * Turkse fans zorgen voor ongeregeldheden.

Futsal Rode Duivels Futsal winnen vlot eerste kwalifica­tie­match voor WK tegen Oostenrijk

De Rode Duivels zijn hun WK-campagne goed begonnen. In de nieuwe sporthal in Roosdaal vatte de ploeg de koe meteen bij de horens. Het resulteerde in een riante 11-0-overwinning. Zaterdag staat er een zware verplaatsing naar Georgië op het programma. In maart volgen de terugwedstrijden van dit eerste luik.

