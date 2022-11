BASKET ACTUA. Belgian Lions verliezen kansloos in Turkije: 86-52 * Alleen Bako op niveau * EuroLeague: nederlaag voor Obasohan

WK voetbal “Een fantasti­sche ervaring voor ons beiden”: Ren­nes-Bel­gen in de wolken met WK-selectie

En of ze blij zijn met hun WK-selectie. Arthur Theate en Jérémy Doku waren op de club toen bondscoach Roberto Martínez zijn 26-koppige selectie bekendmaakte. Theate lag op de massagetafel toen hij zijn naam hoorde, enkele tellen later weerklonk ook de naam van Doku. Wat volgde was een innige omhelzing tussen beide WK-gangers. Doku: “Ik ben heel gelukkig dat ik naar Qatar mag. Het is een fantastische ervaring voor mij en voor Arthur. We zijn er allebei bij, ik ben heel gelukkig.”

