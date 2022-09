BASKET ACTUA. 3x3 Team Antwerp uitgeschakeld voor de World Tour Utrecht * Nog geen bekerstunts in de 1/16 finales

NBA NBA op stelten: Boston Celtics schorsen coach voor het hele seizoen na affaire met clubmede­werk­ster

De NBA staat op stelten en het seizoen is nog niet eens begonnen. De Boston Celtics, vice-kampioen in de Amerikaanse basketbalcompetitie, hebben hun coach Ime Udoka voor één seizoen geschorst, nadat uitlekte dat hij een affaire had met een medewerkster van de club. “Het spijt me dat ik de club in deze moeilijke situatie heb gebracht.”

