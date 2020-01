Bashir Abdi wint race over 10km in Madrid Redactie

01 januari 2020

Bashir Abdi heeft de 10 kilometer van Vallecana in Spanje gewonnen. Onze landgenoot legde het parcours af in 27 minuten en 47 seconden en is de eerste Europeaan sinds de Spanjaard Chema Martinez die de wedstrijd op zijn naam zette.De Oegandees Mande Bushendich (op 4 seconden) en de Spanjaard Antonio Abadia (op 11 seconden) maakten het podium vol.

Bij de vrouwen won de Ethiopische Helen Bekele Tola (30:50) voor de Keniaanse marathonwereldkampioene Ruth Chepngetich (30:57) en de Portugese Salome Rocha (31:52).