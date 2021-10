Bashir Abdi verpulvert Europees record in de marathon met winst in Rotterdam: “Toeschouwers waren geweldig, ik werd bijna doof”

“Ik ben heel blij”, vertelde Abdi in een flashinterview bij NOS. “Ik wilde het hier in Rotterdam klaren. Dit is een thuiswedstrijd. De toeschouwers langs de kant waren fantastisch. Ze schreeuwden mijn naam, op bepaalde stukken werd ik bijna doof. Ik kreeg er kippenvel van.”

Abdi kon in de finale, na zo’n 35 kilometer, op het juiste moment versnellen. “Ik had nog twee kompanen en het tempo ging omlaag. Dat kon ik niet laten gebeuren. Ik kwam naar hier om te winnen. Dus ging ik solo. Ik wist dat ik hier toe in staat was, alleen moeten de omstandigheden goed zitten.”

Het ging hard van bij de start in Rotterdam. In de eerste wedstrijdhelft verschool Abdi zich helemaal achterin in de ruime kopgroep van 21, maar dat was meer dan voldoende. De Gentenaar passeerde halverwege in 1u01:59, ruim onder het schema voor het Europees record. Daarna versnelde parcoursrecordhouder Kipserem en moest Abdi passen. Hij kwam in een derde groepje terecht en het leek allemaal moeilijk te worden, maar hij bleek uiteindelijk gewoon degene die zijn wedstrijd het best had ingedeeld. Abdi liep naar de kopgroep om er uiteindelijk na 35 kilometer van weg te lopen.