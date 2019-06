Bart Verhaeghe stopt als ondervoorzitter voetbalbond: “Mijn job zit erop” Niels Vleminckx

07 juni 2019

17u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 KBVB Bart Verhaeghe (54) stopt als ondervoorzitter van de voetbalbond en staat zijn zitje in de Raad van Bestuur af.

Bart Verhaeghe neemt afscheid bij Koninklijke Belgische Voetbalbond.



MEER | https://t.co/91LePTh6mY pic.twitter.com/1Iu46mxJk1 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Vandaag stond de algemene vergadering van de Pro League op het programma. Naast een nieuwe stemming over het competitieformat (over de puntenhalvering in play-off 1 en over play-off 2 in z’n geheel) werden ook de Pro League-zitjes in de Raad van Bestuur van de voetbalbond herverdeeld. Opvallend: Bart Verhaeghe beslist om daar niet langer deel van uit te maken. Hij stopt als ondervoorzitter van de voetbalbond en stelt zich niet langer kandidaat voor een zitje in de Raad van Bestuur.

De beslissing van Verhaeghe komt als een verrassing. De voorzitter van Club Brugge werd gezien als één van de sterke mannen van de KBVB. Sinds 2013 was hij actief binnen de bond, toen als lid van het Uitvoerend Comité. Toen in 2015 bleek dat de bond in het vorige boekjaar 5 miljoen euro verlies had geleden - nochtans in een lucratief WK-jaar -, probeerde Verhaeghe mee een cultuur van ‘good governance’ te installeren. Na het ontslag van CEO Steven Martens werd Verhaeghe in 2016 ondervoorzitter. Vanuit die positie zorgde hij er mee voor dat de bondsuitgaven weer op een respectabel niveau kwamen. Dat lukte ook. Het afgelopen boekjaar boekte de KBVB 8 miljoen euro winst.

Maar er was ook kritiek op zijn beleid. Tegenstanders vermoedden dat Verhaeghe mee de stuwende kracht was achter de aanstelling en het aanblijven van de te oude Gérard Linard als bondsvoorzitter, om zo achter de schermen de touwtjes in handen te houden. Dat ontkende de ondernemer wel altijd: “Ik heb het vanop een afstand zien gebeuren. Ik heb gezegd: ‘Doe maar, hé.’”

Verhaeghes laatste opdoffer kwam er twee weken geleden tijdens een vergadering van de Pro League. Daar verdedigde hij aan de zijde van bonds-CEO Peter Bossaert het nieuwe masterplan voor de Belgische arbitrage. Bij een pak andere clubs heerste er onvrede over de manier waarop dat gecommuniceerd werd. Hoewel er verschillende andere aanwezige clubbestuurders wel degelijk op voorhand op de hoogte waren van die plannen, kreeg Verhaeghe geen steun. Mogelijk heeft dat meegespeeld bij zijn beslissing.

“Mijn job zit erop. Het strategisch werk is gedaan, de KBVB is klaar voor de toekoms”, verklaarde Verhaeghe tijdens een korte speech aan zijn collega-bestuurders van de Pro League. “Er staat nu een professionele structuur met een managementteam onder leiding van Peter Bossaert. Ik heb mij bij steeds ingezet in het belang van ons Belgisch voetbal. Positief en ter goeder trouw. Maar ik stel mijn mandaat, dat trouwens afloopt, ter beschikking.”

Verhaeghe had even voordien nog een lijstje voorgelezen met de vooruitgang die de bond had geboekt terwijl hij er actief was. “De sportieve omkadering is vooruitgegaan. Het oefencentrum in Tubize is afgewerkt. Het nieuwe bondsreglement wordt binnenkort van kracht. Het bondsparket is nu onafhankelijk en professioneel, net als de arbitrage. De inkomsten van de commerciële contracten zijn nu marktconform.”

“Er is ongetwijfeld nog werk. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de volgende bestuurders en het management van de KBVB dat op een positieve, open en integere manier verder zullen zetten.”