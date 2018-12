Bart Swings Sportman van het Jaar? "Al trots dat er aan mij gedacht wordt" Zaterdag verkiezing Sportman van het Jaar Valerie Hardie

20 december 2018

09u50 0 De zilveren medaille van Bart Swings op de Winterspelen van Pyeongchang leidde een uitzonderlijk sportjaar in voor de Belgen. Wordt de snelschaatser daar zaterdag voor beloond?

Wat u mogelijk weet: Bart Swings (27) schaatste in februari naar olympisch zilver op de massastart. Wat u mogelijk niét weet: hij deed daar in de zomer nog goud op het WK en EK skeeleren bij.

Zijn medailles en titels in het skeeleren, dat valt haast niet meer bij te houden. Het loopt ergens in de zestig. In het snelschaatsen zijn z'n successen schaarser, maar in 2018 loste Bart Swings een belangrijke belofte in: op de Winterspelen van Pyeongchang zou hij op het podium staan. Toen de 27-jarige Leuvenaar zich acht jaar terug op het ijs waagde, was dát zijn voornemen.

