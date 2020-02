Bart Swings gaat voor goud op massastart, maar staat wel helemaal alleen tegen buitenlandse blokken Valerie Hardie

16 februari 2020

07u00 0 WK afstanden Eén tegen allen, allen tegen één: met die ingesteldheid begint snelschaatser Bart Swings straks aan de massastart op het WK afstanden in Salt Lake City.

Vergeet z'n 5.000m van donderdag - hij finishte als 15de in 6:22.42, op meer dan 18 seconden van winnaar Ted-Jan Bloemen - Bart Swings vloog met maar één doel naar Salt Lake City: het goud ophalen in de massastart. Afgaande op een ver verleden is dat niet vanzelfsprekend. Geen enkele Belg won ooit een wereldtitel, in geen enkele discipline. Afgaande op het recente verleden is dat niet onmogelijk. Op het EK in januari schaatste Swings soeverein naar het goud; op de Winterspelen van 2018 was alleen de Koreaan Lee hem te snel af en vorig jaar in Inzell lag hij in poleposition voor het WK-goud, tot hij ongelukkig onderuit gleed. Joey Mantia won.

Op de Olympic Oval is de Amerikaan morgen weer topfavoriet. Mantia is snel én kan op de steun van een landgenoot rekenen. Ook Nederland, Rusland, China, Polen, Zuid-Korea en Canada sturen voor de massastart twee schaatsers het ijs op. Bart Swings heeft die luxe niet. Swings staat er alleen voor. Daarom is het belangrijk om alle mogelijke scenario's op voorhand te bespreken. Met zijn trainer Jelle Spruyt tekent de student burgerlijk ingenieur dan een plan uit. "En daar houd ik me meestal aan", vertelt hij. "Dat geeft me rust, want als ik begin te twijfelen of panikeer, dan kan ik het vergeten. Uiteraard moet ik soms improviseren - dan vertrouw ik op mijn ervaring en intuïtie. Zoals op de Spelen, waar ik op 700m van de finish ben gegaan. Dat was niet afgesproken, maar ik voélde: ik moet beginnen sprinten want het gaat losbarsten. Als ik niets doe, ga ik te laat komen." Een ingeving die rendeerde: Swings spurtte naar olympisch zilver.

Valkuil

Swings mag dan technisch niet de beste schaatser zijn, tactisch is de 29-jarige Leuvenaar dat wel - met dank aan zijn jarenlange ervaring in het skeeleren. Sinds de massastart zes jaar terug in het snelschaatsen werd geïntroduceerd, was Swings telkens op de afspraak. Zijn successen maken dat haast niemand in het peloton meer in het oog wordt gehouden dan Swings. "Ze kijken allemaal naar mij om de kloof dicht te rijden. Maar ik kan niet alle werk alleen opknappen, anders ben ik niet meer fris genoeg aan de finish. De Koreanen, die doen weinig tot niks. Als er geen sprint komt, dan doen ze niet mee voor de prijzen. Nederland kan op twee paarden wedden: Bergsma met een aanval of Stroetinga in de spurt. Een ontsnapping die ik niet veel kansen toedicht, laat ik gaan - dan moeten anderen het maar oplossen. Het is een kwestie van inschatten. Wanneer ga ik mee, wanneer blijf ik zitten. Dat is een valkuil waar ik, zeker in de Wereldbeker, al vaak in ben getrapt. Het maakt dat ik geregeld pas tweede, derde of vierde werd. Op een kampioenschap bluffen ze gelukkig minder snel. Op de Spelen kreeg niemand tien meter. Dan wil iedereen winnen. Ik ook. Maar mij laten ze nooit ontsnappen. Als ik wat probeer, krijg ik direct een mannetje mee."

Swings' voorkeur gaat uit naar een zware race, met een spervuur aan aanvallen die voor een serieuze schifting zorgen. Dat optrekken en vertragen ligt hem: hij herstelt telkens snel van de inspanning terwijl de sprinters veel meer verzuren, zeker op het snelle ijs in Salt Lake City. Door de ligging van de baan op 1.425 meter hoogte is de luchtweerstand lager. De schaatsers rijden zo gemiddeld twee tot drie procent sneller dan op de laaglandbanen. Dat zet meer druk op de benen in de bochten en vraagt meer krachten. "Het zal belangrijk worden om me goed te positioneren. Dat is een kwaliteit die ik in het skeeleren heb, maar ook op het ijs. Maar als je alleen zit, is het moeilijk om de race te controleren en is de uitkomst onvoorspelbaar. Maar ik weet dat m'n sprint goed is en dat ik bij de snelsten hoor, dat heb ik op het EK bewezen - ik ga er vol voor."