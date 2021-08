Bardet rondt vroege vlucht succesvol af in Vuelta, Eiking behoudt rode leiderstrui

‘t Was weer klimmen geblazen in de Vuelta. In de veertiende etappe moesten de renners twee beklimmingen overwinnen, om vervolgens te finishen op een col van eerste categorie. Belangrijke dag voor de klassementsmannen, maar ook voor de vrijbuiters.

Al snel kwam een ruime kopgroep van achttien renners tot stand. Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire waren mee, net zoals Romain Bardet, Tom Pidcock en Jan Tratnik. Het peloton liet begaan, de ritwinnaar zat voorin. Zo werd meteen duidelijk.

Een gretige Vanmarcke trok voor de slotklim ten aanval, maar onze landgenoot kwam in de afdaling ten val. Medevluchter Nicolas Prodhomme bleef wél overeind en begon met een voorsprong van een minuut aan de Pico Villuercas.

Die bonus bleek onvoldoende. Bardet was met voorsprong de sterkste klimmer en snelde iedereen voorbij. Voor de Fransman was het zijn eerste ritzege ooit in de Vuelta, zijn negende profoverwinning in totaal.

Wat later plaatste Miguel Angel Lopez in de favorietengroep een stevige versnelling op de slothelling. Maar de Colombiaan hield aan de finish slechts enkele seconden over op concurrenten Primoz Roglic, Enric Mac, Egan Bernal en Jack Haig. Odd Christian Eiking behield zijn rode leiderstrui.

