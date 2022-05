Barcelona wint Champions League Futsal na duidelijke winst tegen Sporting Lissabon

Futsal Finale Champions LeagueBarcelona heeft aangetoond dat het momenteel de best spelende futsalploeg in Europa is. De Spanjaarden speelden in de Letse hoofdstad Riga met veel bravoure en heroverden hun titel in de Champions League. Nadat in de halve finale na een zinderende match afgerekend werd met Benfica, ging nu Sporting Lissabon met 4-0 voor de bijl.

De toon in de clash tussen Barcelona en Sporting Lissabon werd meteen gezet. Het scheidsrechterduo trok vijf gele kaart (twee voor de staf van Sporting) in de eerste tien minuten. Beide tenoren maakten er meteen een fysieke slag van. Sporting leek aanvankelijk de bovenhand te hebben, maar Barça herstelde snel het evenwicht met een bal op de paal van Matheus Rodrigues. Vijf minuten voor de rust opende Lozano na een counter op links de score voor de Spanjaarden. Vier minuten later strafte Pito een aarzeling in de Portugese defensie af. Sporting moest moed putten uit de peptalk in de rust, maar Ferrao legde na zevenentwintig seconden in de tweede helft de finale in een definitieve plooi. Bij Lissabon doofde het heilige vuur. Doelman Didac legde in de slotfase de duidelijke 4-0-eindcijfers vast.

Volledig scherm Coach Jesus Velasco stelde dat de winst van Barcelona in de Champions League het werk was van een heel team. © EVL

Reacties van de trainers

Triomferend coach Jesus Velasco leidde Barça een achtenvijftigste keer in de Champions League. “Net zoals Benfica in de halve finale begon ook Sporting met veel vertrouwen aan de eindstrijd. Ze beschikken over een fantastische ploeg, zodat we geconcentreerd moesten spelen. Dat deden we ook. Voor de rust kreeg de tegenstander zeker kansen, maar wij scoorden op een goed moment. Tactisch, fysiek en technisch bleven we zeer attent. De treffer van Ferrao na de rust gaf Sporting de doodsteek. Dit is een prestatie van een heel team, ook van Matheus Rodrigues. Onze medische staf kreeg hem tijdig fit voor de finale.”

Verliezend coach Nuno Dias bleef sereen na de nederlaag van Sporting. “In de eerste helft was het fifty-fifty. We speelden beter georganiseerd dan Barça en kregen zelfs de beste kansen. Het verschil zat hem in de efficiëntie. De 3-0 kwam te snel. Nadien speelden we meer met het hart dan met het verstand. Ik ben fier op de zilveren medaille. Slechts twee ploegen in Europa kunnen een finale spelen: wij waren er daar één van. Barcelona scoorde, wij niet. Zo simpel kan futsal zijn.”

Volledig scherm Dyego (l) in duel met André Coelho. © RV

Ploegen en doelpunten

Barcelona : Didac, André Coelho, Dyego, Adolfo, Ferrao (starters), Lluch, Miquel Feixas, Povill, Matheus Rodrigues, Lozano, Marron, Pito, Marcenio, Ortiz.

Sporting : Guitta, Tomas Paço, Joao Matos, Cavinato, Merlim (starters), Bernardo Paço, Zicky, Cardinal, Erick, Pauleta, Waltinho, Miguel Angelo, Estevan.

Doelpunten : 15’ Lozano (1-0), 19’ Pito (2-0), 21’ Ferrao (3-0), 39' Didac (4-0).

Volledig scherm Esteban probeert tevergeefs doelman Didac te verschalken. © RV

Brons voor Benfica

In de strijd om het brons probeerde Benfica het spel te maken, terwijl ACCS dreigde op de counter. Henmi (Benfica) en Touré (ACCS) misten de beste kansen in de aanvangsfase. De Portugese kapitein Robinho – vijftien jaar geleden een supertalent bij Charleroi – trof de paal. Op slag van rust kon Tayebi verdiend de score openen voor de Portugezen. Na de rust bleef Benfica druk zetten. Halverwege de tweede helft verdubbelde Chishkala de voorsprong. Touré bracht terug hoop bij de Fransen, toen hij de aansluitingstreffer scoorde. Nauwelijks negen seconden later bracht Silvestre Ferreira de marge weer op twee doelpunten voor Benfica. ACCS ging met vliegende keeper spelen en dat resulteerde in een treffer van Lutin. Anderhalve minuut voor tijd nam Jacaré de laatste twijfel weg, nadat hij Frans balverlies afstrafte. Henmi zette de 2-5-eindcijfers op het bord.

Volledig scherm Ivan Chishkala scoorde het tweede doelpunt voor Benfica. © RV

Reacties van de trainers

Coach Pulsis kon leven met de derde plaats van Benfica. “Uiteraard had ik veel liever de finale gespeeld. Toch wil ik mijn spelersgroep een pluim geven. De manier waarop we vrijdag in de laatste seconden van de match werden uitgeschakeld door Barcelona was hard, zeer hard. Ik heb echter vastgesteld dat iedereen correct heeft gereageerd. ACCS probeerde aanvankelijk het spel te vertragen, maar we hebben ons niet laten vangen aan hun tactiek. Het tempo lag niet zo hoog in de eerste helft. Desondanks toonden we geduld in de opbouw. We hebben ons competitief opgesteld en onze bronzen medaille is zeker terecht. Details hebben over ons lot beslist en die waren eergisteren nu eenmaal niet in ons voordeel.”

Collega Sergio Mullor zag dat ACCS lange tijd een vuist kon maken. “We wisten dat deze Final Four lastig zou worden. In december had ik nauwelijks nog competitieve spelers over. Op korte tijd hebben we veel werk verzet. Deelnemen in Riga was een beloning. Ploegen als Sporting of Benfica zijn nog een maatje te groot. Toch hebben we ons getoond. De spelersgroep had haar fierheid. We hebben op ons niveau gespeeld en hoeven dus niet ontgoocheld te zijn met onze vierde plaats.”

Volledig scherm Coach Pulsis zag dat zijn ploeg de knop had omgedraaid na de uitschakeling in de halve finale vrijdag tegen FC Barcelona. © EVL

Ploegen en doelpunten

ACCS : Careca, Bolinha, Lutin, Mouhoudine, Touré (starters), Diagouraga, Abal, Bouabdellaoui, Alla, Ricardinho, N’Gala, Ziyati, Dembele, Soukouna, Galmim.

Benfica : André Sousa, Romulo, Robinho, Chishkala, Vinicius Rocha (starters), Roncaglio, Silvestre Ferreira, Afonso, Arthur, Henmi, Nelson Miguel, Tayebi, Cintra, Jacaré.

Doelpunten : 20’ Tayebi (0-1), 30’ Chishkala (0-2), 32’ Touré (1-2), 32’ Silvestre Ferreira (1-3), 37’ Lutin (2-3), 38’ Jacaré (2-4), 39’ Henmi (2-5).

Volledig scherm Abdelillah Alla (ACCS) probeert Arthur te verschalken. © RV