Barcelona viert jubileum Pique met 4-0 cijfers tegen Osasuna

Beter kan je een jubuleum niet vieren. In zijn 600ste wedstrijd voor de Catalanen zag Pique dat de wedstrijd in de eerste helft al gespeeld was. Ferran Torres kon twee keer scoren en ook Aubameyang pikte zijn goaltje mee. De speler die op het scorebord ontbrak was Ousmane Dembélé. De Fransman had er goesting in en liet elke verdediger keer op keer eenvoudig achter zich. Met knappe schijnbewegingen en pre-assists speelde hij zich weer een beetje in de harten van de fans.