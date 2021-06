Balikwisha dreigt met Wet van ‘78, Standard: “Parel van onze Academie stelt daad die zeer schadelijk is voor onze club”

Hij trainde niet mee vandaag. Hij speelt niet mee tegen Union straks. En hij heeft een brief gestuurd naar Standard waarin hij zegt zijn contract te verbreken - hij dreigt met de wet van ‘78. Het is Michel-Ange Balikwisha menens. Hij zet serieus druk om zijn transfer naar Antwerp te forceren - daar wil hij liefst naar toe.

Standard zelf heeft een akkoord met Club Brugge voor zes miljoen euro, dat akkoord geldt tot morgen. Antwerp heeft 4,5 miljoen geboden en houdt het been stijf. Dossier in een impasse.

Tijd voor actie, dacht Balikwisha. Er wordt gegoocheld met drukkingsmiddelen. Maar het wil niet zeggen dat het zover moet komen. Er kan nog altijd een oplossing komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Wie zwicht het eerst?

Standard: “Betreurenswaardig”

Standard bevestigde in een communiqué dat Balikwisha op basis van de Wet van ‘78 zijn contract eenzijdig wil verbreken.

“Standard de Liège ontving vandaag een eenzijdige beëindigingsbrief op basis van de zogenaamde wet van 1978 betrekkende zijn speler Michel-Ange BALIKWISHA. Deze eenzijdige verbreking van het contract tussen de speler en de club refereert naar geen enkel motief en werd zonder voorafgaande kennisgeving verzonden.”

“Standard de Liège steekt al enkele jaren enorm veel energie in de opleiding van zijn jonge spelers. De club constateert met droefheid dat Michel-Ange, een parel van de Academie, heeft besloten een daad te stellen die zeer schadelijk is voor de belangen van Standard de Liège. Deze bevinding is des te betreurenswaardiger gezien het vertrouwen dat de club in hem heeft getoond tijdens het afgelopen seizoen, waarin Michel-Ange heeft gepresteerd. Bovendien zat Standard de Liège in vergevorderde onderhandelingen met belangrijke clubs over de transfer van Michel-Ange, zoals de pers de afgelopen dagen ook heeft gemeld.”

“Onze club heeft altijd alles gedaan wat in haar vermogen ligt om de ontwikkeling van haar werknemers-spelers te verzekeren, zowel binnen Standard de Liège als in het kader van hun toekomstige carrière. Het feit dat veel spelers uit de Academie van de club actief zijn bij Europese clubs, toont dit aan.”

“Desondanks had Standard de Liège vernomen dat Michel-Ange en zijn “zaakwaarnemer” - de heer Didier FRENAY - in gesprek waren met de ene of de andere club uit de Jupiler Pro League, zonder dat we daar formeel van op de hoogte waren. Onze club kan zich op geen enkele manier voorstellen dat één van deze clubs op eender welke wijze betrokken zou kunnen zijn bij deze eenzijdige breuk.”

Volledig scherm © BELGA

Wat is Wet van ‘78?

Een mogelijke eenzijdige verbreking van een contract, in België beter bekend als de Wet van ‘78, heeft een aantal implicaties. Zowel voor de club als voor de speler zelf. Standard zou bijvoorbeeld geen transfersom meer vangen voor Balikwisha, maar zou wel een schadevergoeding krijgen. De flankspeler moet Standard in dat geval een compensatie betalen die gelijk is aan het loon dat hij nog zou verdienen tot het einde van zijn lopende contract - in zijn geval 2 jaar. (FDZ)

