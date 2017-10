Bakelants: "De weg naar herstel zal lang zijn" - Wanty-Groupe Gobert beste team in Europe Tour 15u18

Bron: Belga 0 Photo News

Wanty-Groupe Gobert sluit seizoen af als beste team in de Europe Tour

Het Waalse procontinentale team Wanty-Groupe Gobert sluit het wielerjaar 2017 af als leider van het ploegenklassement in de UCI Europe Tour. Wanty telt 3200 punten, 31 meer dan het Franse Cofidis (3169 ptn). Met enkel nog de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, waar Cofidis niet deelneemt, kan hen de leidersplaats niet meer ontsnappen. Het is het tweede jaar op rij dat Wanty het ploegenklassement in de Europe Tour op zak steekt.



Wanty nam vorige woensdag de leiding in het klassement over van Cofidis, na de zesde plaats van Xandro Meurisse in de Famenne Ardenne Classic. Op de derde plaats in het klassement staan de Italianen van Androni-Sidermec-Bottecchia (2959 punten). Veranclassic Aqua Protect is momenteel vijfde met 1990 punten, Veranda's Willems-Crelan achtste met 1990 punten en Sport Vlaanderen-Baloise elfde met 1596 punten.



Het ploegenklassement van de Europe Tour baseert zich op de punten van de acht beste renners van elk team. Nacer Bouhanni (Cofidis) staat op kop van het individuele klassement, met 1124 punten. De beste renner van Wanty is Kenny Dehaes (671 punten), op de veertiende plaats.

Photo News

"Lange weg terug, maar blij dat ik eraan kan beginnen"

Jan Bakelants stelt het na zijn operatie aan de rug relatief goed. Dat laat de onfortuinlijke renner vandaag verstaan in een tweet. "We zijn twee dagen na de operatie. Het ziet er goed uit. Er is geen extra operatie nodig", legt Bakelants uit. "De weg naar herstel zal lang zijn, maar ik ben blij dat ik eraan kan beginnen."



"Na de eerste analyse door de behandelende specialist, professor Bart Depreitere, is maandagmiddag beslist dat een bijkomende operatie allicht niet nodig is", stelt de manager. "Jan mag daarom de dienst Intensieve Zorgen mag verlaten. Als alles goed verloopt, hoopt hij eind deze week dan naar huis te mogen om zijn herstel daar te kunnen verder zetten. Het is momenteel echter nog te vroeg om een concrete timing te plakken op wanneer hij terug op de fiets zal zitten, maar zijn carrière is niet in gevaar", luidt het nog bij de manager.



De 31-jarige Bakelants kwam op 7 oktober loodzwaar ten val in de afdaling van de Muro di Sormano in de Ronde van Lombardije. Hij liep daarbij zeven gebroken ribben, twee gebroken dorsale wervels en twee gebroken lendenwervels op. Omdat enkele breuken onstabiel waren, werd gewacht om hem vanuit Italië te repatriëren naar België en kon hij pas enkele dagen geleden onder het mes. De ingreep vond plaats in het Universitair Ziekenhuis van Leuven.







2 days after surgery, it looks good, no extra intervention necessary. The road to recovery will be long, but I feel lucky I can start it. Jan Bakelants(@ Jan_Bakelants) link

TDW

Sluitingsprijs Putte-Kapellen laatste wedstrijd voor Jurgen Van den Broeck: "Het was me te veel geworden"

Morgen omstreeks 17u15 trekt Jurgen Van den Broeck een streep onder zijn carrière als renner. De 34-jarige Morkhovenaar besliste in mei om op het eind van dit seizoen ermee te kappen. In de Sluitingsprijs Putte-Kapellen maalt hij zijn laatste wedstrijdkilometers af. Daarna wordt hij in de bloemetjes gezet.



"Het trainen, het diëten en al wat rond het wielrennen hangt, was me ineens te veel geworden. Het teken om te stoppen. Wel, morgen is het zo ver", stelt Van den Broeck.



"Vorige winter kwam er een déclic. Ik zag ertegenop om op trainingskamp te trekken. Ook de komst van mijn zoon Vince speelde daarin mee. Ik zou hem weer een hele poos moeten missen. De lust om te trainen was ook sterk geminderd. Tochten van vier uur beëindigde ik vroeger, en ik sukkelde in het voorjaar met mijn gewicht. Dat kreeg ik niet meer op het punt dat ik wou. Het zal de tol zijn die ik betaal voor mijn lange carrière, en mijn leeftijd zal ook wel meespelen. Daarom heb ik toen besloten dat dit mijn laatste seizoen zou worden."

BELGA

Van den Broeck boekte amper overwinningen maar haalde wel enkele fraaie ereplaatsen in de grote rondes, met een derde podiumplek in de Tour 2010 (na de diskwalificaties van Contador en Menchov) als hoogtepunt.



"Ik was geen veelwinnaar", erkent hij. "Ik moet het als prof stellen met een zege in de Dauphiné (2011) en de titel van Belgisch kampioen tijdrijden (2015). Maar ik werd wel derde in de Ronde van Frankrijk van 2010 en twee jaar nadien eindigde ik in Parijs als vierde. Ik werd ook wereldkampioen bij de juniores in het tijdrijden."



"Ik heb zeker geen spijt over mijn carrière. Ik heb mooie tijden beleefd", vervolgt VdB. "Ik ging als prof aan de slag bij US Postal en zat aan de ontbijttafel met mannen als Lance Armstrong, Viatcheslav Ekimov en José Luis Rubiera. Daarna trok ik naar de Lottoploeg en volgde nog een passage bij Katusha en LottoNL-Jumbo. Vanaf morgen is het tijd voor iets anders. Wat dat wordt, weet ik nog niet."

Mpics