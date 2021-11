B-girl Madmax klaar voor wereldfinale: “Breaking is echt topsport”

Breakdance wordt steeds populairder. Vanaf de Spelen van 2024 in Parijs wordt ‘breaking’, de competitieve vorm van breakdance, zelfs een olympische sport. In België hebben we heel wat goede breakdancers, de populairste is Maxime ‘B-girl Madmax’ Blieck (22). Onze landgenote hoort bij de allerbeste breakers ter wereld.

B-girl Madmax reist trouwens niet alleen naar Polen. B-boy Lucky uit Charleroi en b-girl Kato uit Mechelen wonnen dit jaar de Red Bull BC One Cypher Belgium - de Belgische qualifier voor de wereldfinale - en mogen hun skills showen in de Last Chance Cypher op donderdag 4 november 2021. De beste vier van die competitie krijgen ook een spot in de grote finale op zaterdag 6 november. Fingers crossed, want wie weet staan er straks 3 Belgen op het allergrootste breaking-podium ter wereld.