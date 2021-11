B-boy Lucky en b-girl Kato kunnen zich niet plaatsen voor breaking wereldfinale Red Bull BC One

Antwerp Stilaan crisis bij Antwerp, druk op Priske groeit: “Maar het draait niet om mij”

Mogen we stilaan de crisis afroepen bij Antwerp? Na een reeks mindere prestaties in de competitie, de bekeruitschakeling tegen Westerlo en nu de bijna-uitschakeling in Europa zal voorzitter Paul Gheysens zich weleens achter de oren krabben. Automatisch komt trainer Brian Priske meer onder druk te staan. “Ik snap dat er nu vragen over mijn positie worden gesteld, maar het draait niet om mij”, aldus Priske.

