“Avond van de chaos”: Organisatie Champions League-finale en Franse politie onder vuur na gebruik van traangas in buurt van kinderen, ruim 100 voetbalfans gearresteerd

UPDATEDe Champions League-finale werd zaterdagavond met meer dan dertig minuten uitgesteld. Duizenden Liverpool-supporters geraakten niet op tijd in het stadion en stonden in een enorme wachtrij. “De poorten aan de Liverpool-zijde raakten geblokkeerd door duizenden fans die met valse tickets probeerden binnenraken”, verklaart de UEFA de chaos in een statement. Om de supporters uiteen de drijven zette de politie zelfs traangas in. Er werden meer dan honderd mensen gearresteerd. Op beelden waren ook fans te zien die over omheiningen kropen om toch het stadion binnen te raken.

Het was al snel duidelijk dat er een probleem was. Zowat 20 procent van de Liverpool-zitjes was kort voor het normale aanvangsuur nog leeg. Op sociale media gingen dan al beelden rond van duizenden fans die bijeengepakt stonden aan de toegangspoorten van het stadion.

“In de aanloop naar de wedstrijd raakte de poorten aan de Liverpool-zijde van het stadion geblokkeerd”, zo legde de UEFA na de wedstrijd uit in een statement. “Duizenden fans probeerden met een vals ticket binnen te raken, wat niet lukte met de poortjes. Dit zorgde ervoor dat er een enorme samentroeping was van fans. Daarom is de aftrap verlaat met 35 minuten, om zo veel mogelijk fans met echte tickets toch de mogelijk te geven om het stadion te betreden.”

De UEFA geeft ook toe dat de politie traangas heeft gebruikt, wat ook op beelden op sociale media te zien was: “Het aantal mensen aan de buitenkant van het stadion bleef toenemen, daarom heeft de politie traangas ingezet om de mensen uiteen te drijven en ze van het stadion weg te krijgen.” Die aanpak levert de Fransen kritiek op, want de politie deed het in de buurt van kinderen en supporters die niet betrokken waren.

“De UEFA leeft mee met al wie getroffen is door wat er gebeurd is en zal het verder onderzoeken samen met de Franse politie, de autoriteiten en de Franse voetbalfederatie”, sluit het statement af.

Officieel onderzoek

Liverpool heeft inmiddels aangedrongen op een officieel onderzoek. De Engelse voetbalclub laat weten “zeer teleurgesteld te zijn over de problemen met de toegang tot het stadion” waarvan de fans van Liverpool het slachtoffer zijn geworden. De UEFA laat weten “sympathie te hebben met degenen die door deze gebeurtenissen zijn getroffen en zal deze zaken met spoed bekijken samen met de Franse politie en autoriteiten, en met de Franse voetbalbond.”

Liverpool-coach Jürgen Klopp liet na afloop van de wedstrijd weten te hebben gehoord dat “sommige families veel moeite hadden het stadion binnen te komen. Ik hoorde een paar dingen die niet goed waren, niet leuk.”

De Britse politie van Merseyside-Liverpool, aanwezig aan het stadion, spreekt van “choquerende omstandigheden”. Ze verdedigt ook het “voorbeeldige” gedrag van de supporters tijdens de wedstrijd. Het was “de slechtste” ooit op het vlak van organisatie, zegt de politie.

Fans verontwaardigd

Terwijl de UEFA dus naar fans zónder ticket wijst als oorzaak voor de problemen, laten veel fans mét ticket een ander geluid horen: zij klaagden onder andere over bendes in Parijs die hun van tickets en andere waardevolle spullen probeerden te beroven.

Ook de beschuldiging van de UEFA dat supporters “te laat” naar het stadion zouden zijn gegaan, viel slecht bij de fans die naar eigen zeggen soms al drie uur in de rij stonden buiten.

De voormalige Engelse international Gary Lineker twitterde: “Het is onmogelijk het stadion binnen te komen. Dit is erg gevaarlijk. Een absoluut bloedbad. Ik weet niet zeker of het mogelijk is om een slechter georganiseerd evenement te houden.”

Er zijn 105 voetbalsupporters opgepakt en 39 in voorhechtenis genomen in de marge van de CL-finale. Dat zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Gérald Darmanin klaagde in een tweet over de houding van de “duizenden Britse supporters zonder ticket of met valse tickets die de toegang forceerden” tot het Stade de France.

Na de wedstrijd was het op diverse plekken onrustig in de Franse hoofdstad. Er zijn 238 mensen gewond geraakt. In bijna alle gevallen zou het gaan om lichte verwondingen en zijn slachtoffers ter plaatse behandeld door hulpverleners.

Ook de internationale pers is niet mals voor de organisatie. “Stade de Farce’, kopt de Britse tabloid The Sun. De Duitse krant Bild heeft het over “de avond van de chaos”.

Er waren overduidelijk nog een hoop lege plekken in het vak van de Liverpool-fans bij aanvang van de match:

Er deden ook beelden de ronde van ‘supporters’ die over de hekken klommen om zonder kaartje de finale bij te wonen:

De Franse politie trad hardhandig op tegen supporters die wél een geldig ticket hadden.

