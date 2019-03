Zware paddockbrand verwoest motoren nieuwe MotoE DMM

14 maart 2019

12u49

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De start van het gloednieuwe MotoE-kampioenschap is in gevaar nadat een zware brand de paddock van het circuit in het Zuid-Spaanse Jerez de la Frontera in de as heeft gelegd.

In de verwoeste garages stonden de motoren en het materiaal van alle teams die deelnemen aan dit nieuwe kampioenschap voor elektrische motoren. Op het circuit van Jerez worden immers de testen voor de start van het seizoen georganiseerd. “De brand heeft voor heel wat schade en verliezen gezorgd”, zo klinkt het in een mededeling. “Een onderzoek naar de oorzaak is inmiddels aan de gang. Gelukkig vielen er geen gewonden.”

De eerste manche van het MotoE-kampioenschap staat in principe op 5 mei in Jerez op het programma, in totaal worden er vijf wedstrijden gehouden. Met Xavier Siméon start er ook een Belg in het kampioenschap.