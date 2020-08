Zware crash in MotoGP: Rossi ontsnapt aan horrorongeluk als motor voor zijn hoofd langs vliegt Redactie

16 augustus 2020

17u05

Bron: AD.nl 5

MotoGP Een zware crash bij de Grand Prix van Oostenrijk heeft MotoGP-fans over de hele wereld vanmiddag hun hart doen vasthouden. Johann Zarco en Franco Morbidelli klapten hard op elkaar, waarna de beide motoren van die coureurs Valentino Rossi maar op een haar na misten.

De race op Spielberg, het snelste circuit van de kalender in de koningsklasse van de motorsport, was acht rondes oud toen Morbidelli en Zarco in het middenveld met elkaar botsten. Beide coureurs kwamen pas verderop stil te liggen op de grond en er moest een brancard aan te pas komen, maar zowel de Italiaan als de Fransman zijn bij bewustzijn volgens de wedstrijdleiding.



Ook de motoren schoten door en daar ondervond Valentino Rossi bijna op gruwelijke wijze de gevolgen van. De Yamaha van Morbidelli vloog wonderwel precies tussen zijn landgenoot en Maverick Viñales door. Ook racelegende Rossi zelf was zich zichtbaar bewust van waar hij zojuist aan was ontsnapt. Desondanks stapte ‘The Doctor’ bij de hervatting van de race toch weer op zijn motor.



Die ingekorte race werd gewonnen door Andrea Dovizioso. De ervaren Italiaan wist op zijn Ducati Joan Mir voor te blijven, die op zijn beurt vlak voor de finish Jack Miller had ingehaald. Dovizioso rukte al snel op en was in het tweede deel van de race heer en meester. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) eindigde als achtste, maar behield wel de leiding in het kampioenschap.

Ook al grote crash bij Moto2

Een paar uur eerder werd de race in de Moto2 ook al ontsierd door een massale crash vroeg in de race. Kampioenschapsleider Enea Bastianini vloog uit de bocht en de Maleisiër Hafizh Syahrin botste frontaal op de schuivende motor van de Italiaan. Enkele andere coureurs gingen onderuit om de brokstukken te omzeilen. Syahrin werd naar de medische post op het circuit afgevoerd. Daar werden wonderwel geen botbreuken geconstateerd.

