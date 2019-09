Zolder ontvangt in april 2020 eerste manche van DTM-kampioenschap Redactie

19 september 2019

13u00

Bron: Belga

Het Deutschen Tourenwagen Masters (DTM)-kampioenschap begint in 2020 met een manche van 24 tot 26 april op het circuit van Zolder. Dat bevestigt de organisatie van de DTM vandaag op zijn website. Dat Circuit Zolder een plaats zou krijgen op de DTM-kalender was al langer bekend. Wel was het nog gissen naar de datum.

Zolder is het circuit dat het DTM-kampioenschap het vaakst mocht ontvangen buiten Duitsland. Er vonden al 24 races plaats. Op 11 maart 1984 werd er de allereerste DTM-manche georganiseerd. De DTM-competitie omvat tien wedstrijden en eindigt begin oktober op de Hockenheimring.