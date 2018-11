Zes jaar na zijn vader zorgt Mick Schumacher straks als ploeggenoot van Sebastian Vettel voor een speciaal moment in de Race of Champions DMM

20 november 2018

20u04 0 Auto- en Motorsport Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat Mick Schumacher in de voetsporen van zijn vader zou treden, stond in de sterren geschreven. Nu zakt de 19-jarige Duitser als ploeggenoot van Sebastian Vettel voor het eerst af naar de Race of Champions in Mexico.

Traditioneel heel wat topnamen uit de autosportwereld, elk jaar op de Race of Champions. De wedstrijdvorm in landenploegen laat rijders vanuit de Formule 1, Formule 2, Formule 3, IndyCar, WRC en Nascar duelleren om de titel van ‘beste autocoureur ter wereld’. Een wedstrijd die in het verleden onder meer werd gewonnen door Sebastien Loeb, David Coulthard en vorig jaar door Sebastian Vettel.

Die laatste kan in het Duitse kamp voor de komende editie een beroep doen op ploegmaat Mick Schumacher. De zoon van voormalig F1-wereldkampioen Michael Schumacher is Europees kampioen in de Formule 3 en treedt met zijn deelname aan de Race of Champions in de voetsporen van zijn vader. Schumacher senior reed tussen 2007 en 2012 alle edities van de Race of Champions mee aan de zijde van Sebastian Vettel. Nu is het de beurt aan zijn zoon om die rol over te nemen.

Een speciaal moment straks dus op 19 en 20 januari, weet ook Mick Schumacher zelf. “Ik ben overweldigd dat ik ben uitgenodigd om deel te nemen aan de Race of Champions. Ik kijk er ongelofelijk naar uit om met Seb te rijden te strijden tegen de vele bekende rijders.”