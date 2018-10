Xavier Siméon maakt overstap naar gloednieuwe MotoE TLB

20 oktober 2018

09u07

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Xavier Siméon zal volgend seizoen uitkomen in het gloednieuwe, elektrische MotoE-kampioenschap. Dat maakten zijn team Reale Avintia Racing en managementbureau Zelos gezamenlijk bekend. Siméon zal er voor Esponsorama aan de zijde van de 22-jarige Braziliaan Eric Granado rijden. De MotoE telt vijf GP's, in Jerez (5 mei), Le Mans (19 mei), op de Sachsenring (7 juli), in Spielberg (11 augustus) en in Misano (15 september).

"De overstap van Xavier Siméon naar MotoE vormt een nieuwe mijlpaal in zijn carrière", legde Zelos-CEO Freddy Tacheny uit. "Net als DORNA geloven wij in de ontwikkeling van die categorie. Xavier krijgt eindelijk de kans om met gelijke wapens te racen en zo zijn kwaliteiten en ervaring te tonen. Daarnaast blijft Zelos voort timmeren aan het programma van Xavier Siméon voor het volgende seizoen, dat zich niet zal beperken tot die ene categorie en zijn vijf GP's."

Siméon toonde zich zelf ook erg enthousiast. "Zonder twijfel is dit een belangrijke stap in mijn carrière. Ik kijk er naar uit met een compleet nieuwe generatie motors te racen. Ik ben al maanden aan het denken over deze carrièreswitch. Op mijn leeftijd (29 jaar, red) is het belangrijk de juiste beslissingen te nemen. Ik heb een jaar MotoGP mogen ervaren. Het was niet zo'n succesvol jaar, en daarom ben ik blij nu een nieuw avontuur tegemoet te gaan met mijn team. Ik kan niet wachten op de eerste testdagen om te zien wat we kunnen bereiken. De motors zullen anders zijn, maar het niveau van de rijders zal zeker zo hoog zijn als in andere categorieën. Eerst heb ik nog vier races voor de boeg in de MotoGP, waarin ik mijn uiterste best ga doen enkele punten te scoren.