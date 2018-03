Xavier Siméon blikt tevreden terug op MotoGP-debuut YP

18 maart 2018

21u38

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Xavier Siméon (Ducati) vierde vandaag met de GP van Qatar, de openingsmanche van het WK op het circuit van Losail, zijn debuut in de MotoGP. De Brusselaar eindigde als 21e op ruim 46 seconden van de Italiaanse winnaar Andrea Divizioso. "Globaal gezien ben ik tevreden met mijn prestatie", verklaarde Siméon nadien.

"Door mijn laatste plaats op de startgrid wilde ik me op voorhand geen doelen stellen", legde Siméon uit. "Achteraf kan ik met een tevreden gevoel terugblikken. Ik stelde mijn chrono elke ronde scherper en dat vind ik positief. Het niveau in de MotoGP ligt erg hoog, en vorig jaar was ik zeker in de punten gevallen met mijn tijden van vandaag. Maar ik heb veel ervaring opgedaan en blijf hard werken."

Dovizioso (Ducati) ging met de zege aan de haal. De Italiaanse vicewereldkampioen bleef de Spaanse titelverdediger Marc Marquez (Honda) voor. De Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) vervolledigde het podium.