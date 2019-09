WRC-kalender 2020 bekend: Australië, Corsica en Spanje verdwijnen JCA

27 september 2019

2

De WRC-kalender 2020 is bekendgemaakt en opvallend: Australië, Corsica en Spanje verdwijnen van de kalender, in de plaats komen Nieuw-Zeeland, Kenia en Japan. Er wordt dus tweemaal minder in Europa gereden, wat maakt dat nog amper de helft van de wedstrijden op het oude continent plaatsvinden.

Yves Matton, de Belgische rallyverantwoordelijke binnen de FIA is duidelijk over de keuze: “We dienden meer wedstrijden buiten Europa te hebben, waardoor de keuze op Japan en Kenia is gevallen, twee legendarische proeven uit het verleden. De grote Europese wedstrijden blijven op de kalender. Door de komst van Chili dit seizoen moesten we dus richting Azië en Afrika.”

23-26/01: Rally Monte-Carlo

13-16/02: Rally Zweden

12-15/03: Rally Mexiko

16-19/04: Rally Chili

30/4-03/05: Rally Argentinië

21-24/05: Rally Portugal

04-07/06: Rally Sardinië

16-19/07: Rally Kenia

06-09/08: Rally Finland

03-06/09: Rally Nieuw-Zeeland

24-27/09: Rally Turkije

15-18/10: Rally Duitsland

29/10-01/11: Rally Groot-Brittannië