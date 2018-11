WK-titeldroom over voor Thierry Neuville na desastrueuze landing in rally van Australië: “Band ging van de velg” Joost Custers

16 november 2018

06u17 0 Auto- en Motorsport De rally van Australië kende deze nacht een dramatische wending voor de Belgische rallyfans. Thierry Neuville was goed gestart aan de namiddaglus in Australië, maar een slechte landing bij een jump in de laatste lange proef zorgde voor een linker achterband die aan flarden ging en dus heel wat tijdverlies.

Uiteraard is de weg nog lang, maar op regelmaat lijkt de wereldtitel voor Thierry Neuville verloren. De Hyundai-rijder telt nu meer dan een halve minuut achterstand op WK-leider Sébastien Ogier en er is ook de behoorlijke mentale tik voor het Belgische duo Neuville-Gilsoul.

In de vierde KP hielden de toppers elkaar in evenwicht, maar in de vijfde KP reed Neuville een eerste maal naar een scratch en won zo twee plaatsen. Bovendien had hij een goede bandenkeuze gemaakt en voor de lange, zesde proef was Neuville plots virtueel WK-leider.

“Een slechte landing bij een jump en de velg ging van de band…”, meer kon Neuville aan de finish van de zesde proef niet meer uitbrengen. De seconden tikten genadeloos weg en plots keek hij tegen een stevige achterstand op Ogier aan. Meer kon en wilde de drievoudige vicewereldkampioen duidelijk niet kwijt.

Ogier kreeg het nieuws aan de aankomst van de proef al mee en fleurde meteen op… De Fransman ging (na teamorders) ook voorbij aan zijn teamgenoten Elfyn Evans en Teemu Suninen en is nu zevende, met 31,1 seconde bonus op Neuville, die tiende is. Ogier heeft bovendien op de tweede dag (zaterdag) een betere startpositie dan Thierry Neuville, die het op regelmaat erg moeilijk zal krijgen om de wereldtitel mee naar België te nemen. Alleen een erg tegenvallende prestatie van Ogier of pech van de Fransman lijken nu nog soelaas te kunnen brengen.

Vooraan leidt de verrassende Noor Mads Ostberg de wedstrijd, voor Jari-Matti Latvala (+ 6,2 - Toyota) en Craig Breen (+ 7,5 - Citroën). Hayden Paddon volgt op 9,7 seconden als vierde, terwijl Ott Tänak vijfde is, evenwel na enkele foutjes die tijd kostten en zijn Toyota danig vertimmerden. De Est telt al twintig seconden achterstand.

Deze ochtend staan nog twee showproeven op het menu, maar die lijken geen verandering meer te gaan brengen.