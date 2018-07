WK-leider Neuville pas tiende na eerste dag in Rally Finland, Tänak op kop GVS/LPB

27 juli 2018

22u10

Thierry Neuville (Hyundai) heeft de eerste dag van de Rally van Finland afgesloten op de tiende plaats. De Luikenaar moet al bijna twee minuten toegeven op de Estse leider Ott Tänak (Toyota). De Fransman Sébastien Ogier (M-Sport Ford) bezet voorlopig de zesde plaats, met een voorsprong van een minuut op WK-leider Neuville.

Tänak klokte donderdagavond in de eerste chronorit de snelste tijd en gaf de leiding vandaag niet uit handen. In de tien klassementsproeven toonde de Est zich de meest constante piloot. Tänak gaat de tweede dag tegemoet met een voorsprong van 5.8 seconden op de Noor Mads Ostberg (Citröen) en 23.1 seconden op de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota).

Thierry Neuville finishte donderdag als tweede, maar verloor vandaag veel van zijn pluimen. Met een achterstand van 1:57.7 op Tänak en 58.8 op zijn titelconcurrent Ogier, moet de Belgische WK-leider dit weekend nog vol aan de bak. Neuville werd niet geholpen door de moeilijke omstandigheden in de achtste WK-manche van het seizoen. Als WK-leider moet hij elke rit als eerste van start gaan. "Daar valt weinig aan te doen. Die eerste positie maakte het echt moeilijk. Mijn wagen had weinig grip en de auto was niet in balans", aldus Neuville.

Zaterdag staan acht klassementsproeven op het programma, goed voor een totale afstand van 142,86 km.

Stand na 11 klassementsproeven:

1. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) 1u04:14.9

2. Mads Ostberg-Torstein Eriksen (Noo/Citroën C3) op 5.8

3. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 23.1

4. Hayden Paddon-Seb Marshall (NZe-GBr/Hyundai i20) 36.4

5. Teemu Suninen-Mikko Markkula (Fin/Ford Fiesta) 46.1

6. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 58.9

7. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta) 1:01.1

8. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 1:01.4

9. Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBr/Citroën C3) 1:34.1

10. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 1:57.7

Snelste chrono's: Tänak (KP1, KP2, KP5, KP7, KP9, KP10), Latvala (KP3), Ostberg (KP4, KP6), Breen (KP8), Ogier (KP11)