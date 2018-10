WK-leider Marquez rijdt naar zege in Thailand, Siméon wordt achttiende XC

07 oktober 2018

10u54

Bron: Belga 1 Auto- en Motorsport Marc Marquez (Honda) heeft de Grote Prijs van Thailand in de MotoGP op zijn naam geschreven. De 25-jarige Spanjaard haalde het op het circuit van Buriram voor de Italiaan Andrea Dovizioso (Ducati), tweede op 0.115, en de Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha), derde op 0.270.

De Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) en de Fransman Johann Zarco (Yamaha Tech3) maakten de top vijf vol. Xavier Siméon (Ducati) finishte als achttiende op 37.216 van Marquez. De Belg scoorde nog geen WK-punten.

Voor Marquez was het in deze vijftiende WK-manche al de zevende zege van het seizoen. De titelverdediger en viervoudig wereldkampioen MotoGP vergroot in de tussenstand van het WK zijn voorsprong op eerste achtervolger Dovizioso tot 77 punten. Er zijn nog vier races te gaan.