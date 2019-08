WK-leider Marc Marquez boekt zesde seizoenszege in MotoGP Redactie

04 augustus 2019

15u49

Bron: Belga 0 MotoGP De Spanjaard Marc Marquez (Honda) heeft de Grote Prijs motorsport van Tsjechië in de MotoGP-klasse op zijn naam geschreven, dat is de tiende WK-manche van het seizoen.

In Brno reed de vijfvoudige wereldkampioen en huidige WK-leider van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het zo van de Italiaan Andrea Dovizioso en de Australiër Jack Miller (beiden Ducati).

Voor Marquez was het de zesde zege van het seizoen, de vijftigste in totaal. Hij is na Valentino Rossi, Giacomo Agostini en Mick Doohan nog maar de vierde motorrijder ooit die de kaap van vijftig zeges in de koninginnenklasse kan ronden. Met 58 polepositions evenaarde hij ook al het record van Doohan.

Eerder op zondag was zijn broer Alex al de beste in de Moto2.