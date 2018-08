WK-leider Herlings wint eerste reeks in MXGP in Bulgarije, Desalle wordt derde MH

26 augustus 2018

14u45

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft vandaag de eerste reeks van de MXGP gewonnen in de Grote Prijs van Bulgarije. Dat is de zeventiende manche in het wereldkampioenschap motorcross.

Op het circuit van Sevlievo haalde de WK-leider het met ruim verschil voor de Sloveen Tim Gasjer (Honda) en Clement Desalle (Kawasaki), de eerste Belg. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) fiinishte als zesde, net voor Julien Lieber (Kawasaki). De Italiaanse wereldkampioen Antonio Cairoli (KTM) moest vrede nemen met de achtste plaats. Kevin Strijbos (KTM) kwam als vijftiende over de streep, Nathan Renkens (Honda) werd twintigste.

In de MX2 ging de eerste reeks naar Pauls Jonass (KTM). De Let, regerend wereldkampioen, haalde het voor de Spaanse WK-leider Jorge Prado (KTM).

Brent Van doninck (Husqvarna) werd achtste.

Later op de dag vindt in beide categorieën de tweede reeks plaats.

