WK-leider Herlings onder het mes voor gebroken sleutelbeen LPB

13 juni 2018

21u06

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Nederlander Jeffrey Herlings heeft vandaag op training in het Nederlandse Berghem een sleutelbeenbreuk opgelopen. De leider in het WK MXGP moet onder het mes en mist wellicht de GP van Lombardije komend weekend.

De 23-jarige Herlings won dit seizoen acht van de tien WK-manches. Afgelopen weekend domineerde hij opnieuw in de GP van Frankrijk in Saint-Jean d'Angely. In de WK-stand bouwde Herlings (486 punten) een voorsprong van 62 punten uit op eerste achtervolger en ploegmaat Antonio Cairoli. Onze landgenoot Clément Desalle (Kawasaki) volgt met 351 punten op ruime afstand.

Indien Herlings komend weekend niet in actie komt, krijgt de Italiaan Cairoli in Ottobiano voor eigen publiek een uitgelezen kans om de kloof op de Nederlander te verkleinen. Vorig jaar won Cairoli de GP van Lombardije.