Winnaar Fernando Alonso alsnog gediskwalificeerd in Zes Uur van Silverstone

20 augustus 2018

10u15

Bron: afp/belga 0 Auto- en Motorsport De Spanjaard Fernando Alonso, de Zwitser Sébastien Buemi en de Japanner Kazuki Nakajima, die zondag de Zes Uur van Silverstone, de derde manche van het WK uithoudingsracen (WEC) wonnen, zijn finaal gediskwalificeerd. Dat maakte de Internationale Automobielfederatie (FIA) bekend.

Naast de Toyota van Alonso-Buema-Nakajima werd ook die van de nummer twee in de einduitslag, Conway-Kobayashi-Lopez, gediskwalificeerd. Beide wagens doorstonden de flexibiliteitstesten niet. De zege in Silverstone ging zo naar de Zwitser Mathias Beche, de Amerikaan Gustavo Menezes en de Fransman Thomas in hun Rebellion. Toyota heeft wel beroep aangetekend tegen de beslissing van de wedstrijdleiding.

Onze landgenoot Maxime Martin (Aston Martin) eindigde in de categorie GTE Pro op de vijfde plaats.

De vierde WK-manche vindt binnen twee maanden plaats in Japan, waar op 14 oktober de Zes Uur van Fuji wordt afgewerkt.