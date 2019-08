Wie was Anthoine Hubert? Begonnen op 10 jaar, klaar om door te stromen naar Formule 1

HR

31 augustus 2019

21u01 28 Auto- en Motorsport De Fransman Anthoine Hubert is niet meer. De jonge autopiloot liet vandaag het leven bij een dramatisch ongeval tijdens een formule 2-race op het snelle circuit van Francorchamps. De autosportwereld is in rouw. Maar wie is Anthoine Hubert? Een portret van de jonge Fransman die door Renault klaargestoomd werd voor Formule 1.

Anthoine Hubert werd geboren in Lyon en begon in 2006 op zijn 10 jaar te karten. Vijf jaar later, in 2011, was hij in Genk voor een wereldbekerwedstrijd. “Of ik droom van Formule 1? Natuurlijk”, vertelde hij in een interview. Van het karten ging het naar de eenzitters, waar hij snel succes oogstte: in 2013 werd hij kampioen in de Formule 4 en vorig seizoen kampioen in de formule 3. Dankzij die titel kon hij dit seizoen promoveren naar de formule 2.

“De Fransman begon veelbelovend door consistent punten te pakken BWT Arden en zelfs de sprintraces in Monaco en zijn thuisrace, in Le Castellet in Frankrijk te winnen”, schrijft GPToday. Daardoor stond hij op de achtste plaats in het kampioenschap. Hij reed voor het team BWT Arden van Chris Horner, eigenaar van Red Bull Racing.

Renault F1-team

Door zijn goede prestaties in de Formule 2 werd hij beloond met een plek in het opleidingsteam van het Renault F1-team. In september zou de jonge autopiloot 23 jaar worden.

Zijn laatste tweet stuurde hij gisteravond. Hij blikte vooruit op de race waarvan hij het einde niet zou halen.

Unfortunate with a red flag on my 2nd set of tyres. I was already 6 tenths quicker than my fastest lap halfway through the lap... Let’s prepare the race now 💪🏼#SpaFrancorchamps #BelgianGP pic.twitter.com/zmROLSSwzg Anthoine Hubert(@ AnthoineH) link

De 22-jarige Hubert raakte in de tweede ronde van de race een muur. De Amerikaan Juan Manuel Correa knalde vol op hem. De bolide van Hubert brak doormidden. Correa ligt in een ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Giuliano Alesi en Marino Sato waren ook bij het ongeval betrokken. Zij konden hun auto op eigen kracht verlaten.