Wereldtitel ver weg voor Neuville na opgave in Catalonië XC

10u50

Bron: Belga 0 Getty Images Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) heeft na de zestiende rit in de rally van Catalonië, dat is de elfde van in totaal dertien WK rally's, moeten opgeven met een kapotte stuurinrichting. Op het moment van zijn opgave stond de Belg vijfde. Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) rijdt, met nog drie klassementsritten voor de boeg, op de tweede plaats. Door de opgave van Neuville slinken zijn kansen op een mogelijke eerste wereldtitel. Kris Meeke (Citroën DS3 WRC) staat nog steeds aan de leiding en heeft een comfortabele voorsprong van 23.9 seconden op eerste achtervolger Sébastien Ogier.

Thierry Neuville kondigde gisteravond aan dat hij voluit de aanvalsklok zou luiden om zo de vierde in de stand, Juho Hanninen (Toyota Yaris WRC), onder druk te zetten. Neuville startte met een derde tijd en nam een handvol seconden terug op de Fin om die in de daarop volgende rit opnieuw prijs te geven.



Tijdens de zestiende rit stuurde Hyundai Motorsport een tweet de wereld in: "Front right damage for Neuville." Niet veel later bereikte Neuville de finish. "Het is voorbij. Ik heb hetzelfde probleem als mijn teamgenoten zaterdag", zei Neuville. Een bron binnen Hyundai Motorsport bevestigde het nieuws via WhatsApp. "Het is inderdaad dezelfde oorzaak als bij zijn teamgenoten. Thierry sneed een bocht af en raakte iets waardoor het rechter voorwiel beschadigd werd."



Gisteren moesten Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) en Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC) opgeven met een kapotte stuurinrichting.



Sébastien Ogier had voor de start van deze wedstrijd zeventien punten voorsprong in de tussenstand van het WK. Als hij zijn tweede plaats kan vasthouden komen daar nog eens achttien punten bij waardoor de Fransman minstens 35 punten uitloopt. In de afsluitende powerstage kan Ogier immers nog punten scoren. Neuville kan deze middag niet meer starten in de powerstage. Met nog twee rally's voor de boeg staat Neuville voor een schier onmogelijke opdracht om voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen te worden.



Door de opgave van Neuville scoort er geen enkele Hyundai punten en is M-Sport, op voorwaarde dat Ogier en Tanäk niet opgeven, zeker van de titel bij de constructeurs. M-Sport moest 23 punten meer scoren dan Hyundai. Voor het eerst sinds 2007 pakt Ford de wereldtitel bij de merken. In 2007 reden de Finnen Marcus Grönholm en Mikko Hirvonen voor Ford.

AFP

Getty Images

AFP