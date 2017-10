Wereldtitel ver weg voor Neuville na opgave in Catalonië, Meeke wint XC

Bron: Belga 0 Getty Images Auto- en Motorsport De Brit Kris Meeke (Citroën DS3 WRC) heeft de WK-rally van Catalonië gewonnen, dat is de elfde van in totaal dertien rally's die meetellen voor het WK rally. Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) eindigde als tweede en vergroot in de WK-tussenstand zijn voorsprong op eerste achtervolger Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC). De Belg moest opgegeven nadat hij bij het afsnijden van een bocht de stuurinrichting van zijn wagen beschadigde.

Er stond de voorbije dagen geen maat op een herboren Kris Meeke. Gisterochtend kwam de Brit aan de leiding en hij behield die plaats tot op het einde van de wedstrijd. Het is zijn tweede zege dit seizoen, de vijfde in zijn carrière. Eerder dit seizoen won Meeke de rally van Mexico. In de allerlaatste klassementsrit ging de Brit toen in de fout, kwam op een parkeerterrein terecht en hield net genoeg voorsprong over om de rally te winnen. De rally's nadien volgde de ene crash de andere op waardoor Meeke telkens moest opgeven. Citroën zette hem zelfs enkele wedstrijden op non-actief maar nu is de Brit helemaal terug.



Voor Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) kende de rally van Catalonië een rampzalig wedstrijdverloop. Vrijdagochtend maakte hij de verkeerde bandenkeuze en gisteren werd de Belg geplaagd met hydraulische problemen. Toen hij zich naar de start van de negende rit repte spinde zijn wagen waardoor hij te laat aan de start kwam en 30 seconden straftijd kreeg. Zondag ging Neuville goed van start maar in de derde klassementsrit van de dag beschadigde hij zijn voortrein toen hij een bocht afsneed en daarbij iets raakte. Opgave voor Thierry Neuville die net als in Duitsland geen punten scoort en daardoor zijn kansen op een eerste wereldtitel ziet slinken. In de WK tussenstand moet Neuville Tanäk laten voorgaan.



De grootste concurrent van Neuville voor de wereldtitel, viervoudig wereldkampioen Sébastien Ogier, eindigde als tweede en scoorde drie punten in de powerstage waardoor de Fransman 38 punten uitloopt op Neuville. Ogier kan eind deze maand in Wales voor de vijfde keer op rij wereldkampioen worden.



De opgaves van Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC), Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) en Thierry Neuville, in gelijkaardige omstandigheden, betekenen meteen ook zo goed als het einde van de WK kansen van de Koreaanse constructeur bij de merken. Dankzij de tweede en derde plaats van Ogier en Tanäk heeft M-Sport nog maar vier punten nodig om de wereldtitel bij de constructeurs te veroveren.



De voorlaatste rally van het WK 2017 is de rally van Wales eind deze maand.

