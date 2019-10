Wereldkampioen Tänak wordt ploegmaat van Neuville bij Hyundai Joost Custers

31 oktober 2019

18u36 0 Autosport Ott Tänak gaat de komende twee seizoenen in het WRC in de kleuren van Hyundai Motorsport van start. De kersverse Estse wereldkampioen neemt uiteraard deel aan de veertien wedstrijden van het WK rally.

Er werd tijdens de Rally van Spanje al uitvoerig over bericht, maar het was wachten tot vandaag voor een officiële bevestiging van de zijde van de Koreaanse constructeur. Ott Tänak en co-driver Martin Järveoja verhuizen dus wel degelijk richting het Koreaanse team.

De aankondiging betekent dat vier rijders voor Hyundai Motorsport uitkomen: Ott Tänak als vermoedelijke nummer 1, naast Thierry Neuville, die ook goed is voor een volledig seizoen. Dani Sordo en Sébastien Loeb delen de derde wagen. Met Andreas Mikkelsen en Craig Breen voert het team nog gesprekken.

Ott Tänak is uiteraard gelukkig met de deal: “Ik ben erg blij met de overeenkomst voor 2020, mijn verwachtingen komen overeen met de visie van het team. Ik heb prachtige gevechten met hen geleverd de voorbije jaren en ik heb veel respect voor hen. Ze zijn een competitief team met een goede wagen en ik kijk uit naar de komende seizoenen.” Team Director Andrea Adamo heeft “het over een uitzonderlijk talent, dat zal maken dat we de komende jaren voor de titel kunnen blijven vechten. Hij is een echte troef voor Hyundai Motorsport.”

Hoogstwaarschijnlijk verschuift Sébastien Ogier nu naar Toyota, wat echter de toekomst van Citroën in WRC in gevaar zou kunnen brengen.