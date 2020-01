Wereldkampioen Tänak vat seizoen aan als ploegmakker van Neuville: “We kunnen elke rally winnen” Joost Custers

23 januari 2020

09u51 0 Rally Ott Tänak is de nieuwe teamgenoot van Thierry Neuville bij Hyundai en de Estse wereldkampioen lijkt zich goed te voelen in het Koreaanse kamp. Na de shakedown van de 88ste editie van de Rally van Monte-Carlo oogde hij ontspannen en hij was zelfs goedlachs.

“Ik voel me inderdaad goed, ik voel me ook al geruime tijd goed in de wagen. Ik probeer even efficiënt te zijn en probeer ieder teamlid te leren kennen, maar dat neemt even tijd in beslag”, aldus Tänak. “Het is ook altijd een uitdaging om je in een nieuw team in te werken. Ik ben wel erg goed ontvangen en we hebben samen erg hard gewerkt om deze Monte-Carlo voor te bereiden.”

“Wat de sterke punten van de Hyundai i20 zijn? Het is een betrouwbare auto, snel ook. Ik moet nog meer leren over het weggedrag van de wagen, want erg veel hebben we nog niet kunnen testen. Echter, we hebben wel al in heel diverse omstandigheden getest en dat is goed. Na een dag of twee rally zullen we veel wijzer zijn. Ik denk dat we iedere rally kunnen winnen, ik zal mijn best moeten doen en zelfs meer dan dat, dat zal ook nodig zijn. Maar nu is het moeilijk om voorspellingen te doen. Ik kijk erg uit naar de eerste meters in de wedstrijd.”

De teammanager van Hyundai, Andrea Adamo, is dan weer erg rustig over een eventuele rivaliteit tussen zijn kopmannen: “Ik heb het geluk om met intelligente mensen te werken, en er wordt meer gepraat over dat soort zaken buiten het team dan binnen... Dat is de rol van de pers. Ik ga niet liegen door te zeggen dat het makkelijk is, maar het is doenbaar.”